Pianetamilan.it - Milan, Scaroni: “Cardinale? Con l’Inter c’è stima. Faceva riferimento a…”

Leggi su Pianetamilan.it

Intervistato dal Corriere della Sera, Paolo, presidente del, ha parlato delle dichiarazioni di Gerry, nel documento realizzato dalla Harvard Business School sulla società rossonera, facendo chiarezza su alcune frasi, riguardanti in particolar modo l'Inter, che hanno fatto discutere. Ecco, di seguito, le parole di. Sulla Lega Calcio: "Credo, al di là delle dispute giuridiche sull’eleggibilità di Simonelli, che la volontà di cambiare espressa da 14 club su 20 non potrà che finire per prevalere". Sulla posizione di Fonseca e un suo possibile esonero: "Ma no, tutti gli auguriamo che vinca tanto". Sulle parole di: ", da uomo di sport e non solo businessman,alla passata proprietà dele non certo al club nerazzurro. Sul campo ci affrontiamo e vogliamo batterci, come nell'ultimo derby, magari a volte ci prendiamo in giro bonariamente, ma è evidente che fuori c’èe c’è una collaborazione leale con, figuriamoci se possiamo non avere rispetto: condividiamo lo stadio da sempre e assieme stiamo lavorando per costruirne uno nuovo.