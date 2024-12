Notizie.com - I misteri del volo Embraer 190 schiantatosi in Kazakistan, decine di vittime: sarebbe stato scambiato per un drone militare e abbattuto

L’aereo190 dell’Azerbaijan Airlines (la compagnia aerea Azal) si è schiantato ieri nei pressi di Aktau in.A bordo c’erano 62 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio, per un totale di 67 persone. 38 sono morte nell’incidente, 29 le sopravvissute, tra cui due bambini, secondo le ultime stime ufficiali. Sulc’erano 42 cittadini dell’Azerbaijan, 16 russi, 6 kazaki e 3 del Kirghizistan.Idel190indiper un(ANSA FOTO) – Notizie.comIl presidente azero Ilham Aliyev, che si trovava in Russia per partecipare a un vertice informale dei leader della Comunità degli Stati indipendenti con il presidente Vladimir Putin, ha deciso di interrompere la sua visita per tornare in Azerbaigian dopo l’incidente aereo.