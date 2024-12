Lutto nel mondo del Ciclismo | addio a Pascal Hervé maglia rosa al Giro 1996

Leggi su Sportface.it

, ex ciclista francese, è morto ieri all’età di 60 anni. A renderlo noto è il sindacato dei ciclisti transalpino, Uncp, che non ha però precisato le circostanze del decesso., lo scorso settembre, aveva rivelato di essersi sottoposto a un intervento chirurgico per un “tumore allo stomaco, con una rimozione completa dello stomaco stesso“, avvenuto circa a metà del 2024. Il ciclista francese era rinomato per le sue capacità da scalatore e uno dei suoi maggiori successi venne conquistato in Italia., infatti, ottenne laald’Italia, vincendo la sesta tappa dell’evento. Poco dopo la rassegna tricolore, nel 1998,si vide coinvolto nell’Affaire-Festina. L’inchiesta aveva messo nel mirino il cosiddetto ‘doping di squadra’ all’interno del team Festina.