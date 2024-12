Ilrestodelcarlino.it - Bologna città di bambini e giovani, cresce la popolazione fino a 24 anni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 25 dicembre 2024 –, unasempre più giovane. Nonostante l’Italia sia caratterizzata da decenni da una problematica fragilità demografica, riflesso del calo della natalità e della fecondità e conseguenza del calo dellale (-24,5% in trent’), lametropolitana disi distingue per una crescita del 13,2% nella fascia d’età 0-24. È forse questo il dato più significativo – benché, come si vedrà, non l’unico a segno positivo – che emerge sulladal report dell’Istat ’Inellemetropolitane: la fragilità dei percorsi educativi nei contesti urbani’. Nel particolare, a trainare questa crescita è soprattutto l’aumento significativo die ragazzia 14, anche se si registra una riduzione nella fascia 15-24