The Odyssey | Svelato titolo e trama del nuovo film di Nolan

Dopo tanto mistero – e soprattutto speculazioni – ildi Christopherha un: The.L’account ufficiale sui social di Universal Pictures hanelle ultime ore quello che sarà ilufficiale deldima anche il tema che affronterà, ossia il mitico racconto dell’Odissea dell’immenso Omero. Lo studios non è sceso nei particolari, ma nel tweet diffuso in rete si evince che “Thesarà una mitica epopea d’azione girata in tutto il mondo con la nuovissima tecnologia cinematografica IMAX. Ilporterà per la prima volta la saga fondamentale di Omero sugli schermi IMAX e uscirà nelle sale di tutto il mondo il 17 luglio 2026“.Insomma, niente vampiri, nessun elicottero speciale, ma guerre e narrazioni da un’epoca passata con un cast di supporto straordinario che comprenderà Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Zendaya, Matt Damon, Robert Pattinson e Lupita Nyong’o.