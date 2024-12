Ilrestodelcarlino.it - Si va alla scoperta del sentiero dei presepi

Una chicca natalizia immersa nella natura e realizzata graziegenerosità e all’estro di tanti. E’ il cosiddetto "dei", numero 143 del parco. Un presepe immerso nella natura e di comunità. "E’ iniziato tutto due anni fa – spiegano i promotori - quando una signora ha posizionato i primi 5nelverso San Bartolo, un percorso in leggera salita, comodo e sicuro. Sotto gli alberi e negli anfratti si trovano 50 postazioni segnalate da fiocchi rossi. In alcune ci sono già dei piccolicon varie fogge e colori, altre sono vuote. Passeggiando con i bimbi in sicurezza, in mezzo la natura ed il foliage, si possono posizionare le proprie statuine che provvederemo ad arricchire con lucette led a batteria, per la sera. Se si hanno solo alcuni personaggi e con misure più grandi, c’è una postazione (dietropanchina) dove ilo misto ha più spazio.