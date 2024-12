Palladino dopo ko con Udinese | E’ mancata lucidità Ora pensiamo alla Juventus

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE –ko con: “E’. Ora”.Seconda sconfitta consecutiva per la Fiorentina diotto vittorie consecutive record, il primo stop con il Bologna dell’ex tecnico viola Vincenzo Italiano. Il secondo nel posticipo della diciassettesima giornata del campionato di serie A al Franchi di Firenze, sconfitta in rimonta 1-2 dall’di Runjaic. Al vantaggio di Kean 8? su calcio di rigore, replicano nella ripresa Lucca al 4? e Thauvin al 12?.In panchina il ritorno di Edoardo Bove, al Franchiil malore di domenica 1 dicembre durante Fiorentina-Inter, partita sospesa e da recuperare.Fiorentina attesa domenica 29 dicembre a Torino per la sfida con la.Raffaele: “Siamo partiti benissimo, sbloccando il risultato e costruendo azioni con grande qualità.