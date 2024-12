Corrieretoscano.it - Natale con i più poveri: Livorno a tavola con la Comunità di Sant’Egidio

Anche questo 25 dicembre la Comunità di Sant'Egidio e il Comune guidato dal sindaco Luca Salvetti uniscono le forze per il tradizionale pranzo di Natale, che riunirà centinaia di persone tra le più fragili, povere e i più sole della città, oltre che nella chiesa di san Giovanni in via Carraia (e locali limitrofi), anche al mercato centrale, struttura messa a disposizione dall'amministrazione comunale. Lorenza Litrico, rappresentante della Comunità di Sant'Egidio, ha spiegato che gli ospiti saranno diverse centinaia. Persone normalissime che si sono trovate in difficoltà per uno dei tanti fatti che ti possono accadere nella vita: un lutto improvviso, una separazione, un licenziamento, un infortunio sul lavoro.