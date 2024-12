Puntomagazine.it - Napoli Capodichino: arrestato destinatario di un mandato d’arresto europeo

Leggi su Puntomagazine.it

. L’uomo è stato preso grazie alla segnalazione del personale di un albergo al quale si era rifiutato di fornire i documentiNel pomeriggio del 22 dicembre, personale della Polizia di Stato ha proceduto all’arresto provvisorio ai fini di consegna di un 45enne finlandese. A darne notizia una comunicazione della Questura diL’uomo eradi undi arresto, emesso dalle autorità svedesi, per i reati di rapimento, restrizione illegale e sequestro di ostaggio.Nello specifico, gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in un albergo dia seguito di una segnalazione pervenuta dal personale della struttura poiché un soggetto non voleva fornire i documenti di identità per la registrazione.