Noinotizie.it - Monopoli: l’atmosfera del Natale VIDEO Di Giovanni Barnaba

‘atmosfera delnella città diquella pura è autentica, racchiusa nell’ultima fatica del filmmaker pugliesecon le immagini del drone curate da Oscar Laganà. Nello short film la magia delsi respira in ogni scena, a rendere tutto ancora più straordinario è la presenza degli zampognari che attraversano il borgo antico della città, sono infatti le note che provengono da questo strumento magico e antico a scandire l’inizio del periodo natalizio. Raccontare la mia città è sempre un piacere – spiega– sono voluto partire dai veri valori che rappresenta il Santo, l’armonia mistica quella delle zampogne strumento senza tempo e tradizione centenaria che si tramanda di padre in figlio.si veste a festa per regalarti unindimenticabile.