Mister Movie | Jim Carrey | Il Ritorno del Grinch Come Fenomeno di Streaming

Jim Carrey: Il Ritorno del Grinch Come Fenomeno di Streaming

Dopo 24 anni, How theStole Christmas con Jimcontinua a essere un successo, scalando le classifiche didurante le festività.Ildi Jim: Un Classico Natalizio Senza TempoIl film natalizio How theStole Christmas (2000), interpretato da Jime diretto da Ron Howard, si conferma un pilastro delle festività, anche a distanza di oltre due decenni. Basato sul libro per bambini del Dr. Seuss del 1957, il film racconta la storia del, un personaggio verde e sarcastico che cerca di sabotare il Natale degli abitanti di Whoville.Nonostante le critiche iniziali per il suo umorismo più cupo rispetto alle altre versioni, la performance di Jimè stata lodata per aver dato vita a un personaggio iconico. Attualmente, il film occupa il quinto posto nella classifica delle pellicole più viste su Reelgood per la settimana del 12-18 dicembre, unendo generazioni di spettatori con la sua narrazione senza tempo e il carisma unico dell’attore.