Mattia Casse non si ferma | Ormai non mi pongo più limiti Ho ancora dei sassolini da togliermi

è intervenuto come ospite nel corso della quinta puntata di Salotto Bianco, trasmissione di approfondimento sulle discipline olimpiche invernali visibile sul canale Youtube di OA Sport, condotta da Dario Puppo e Massimiliano Ambesi. Il 34enne piemontese è reduce dalla prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo, ottenuta venerdì scorso nel SuperG della Val Gardena.“È stata un’emozione veramente unica e me la sto godendo con una mentalità da grande. Se avessi vinto quando avevo 20 anni, sarei qui a saltare o a fare chissà cosa, mentre adesso sono più mentalizzato nella cosa, quindi probabilmente me la godrò di più a fine stagione. Ora sono già focalizzato sulla prossima gara a Bormio. È un focus diverso, ma è la mia prima vittoria e non me la dimenticherò“, racconta lo sciatore azzurro.