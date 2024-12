Spazionapoli.it - Juan Jesus, addio a gennaio? Spunta un’ipotesi a sorpresa

Napoli calcio ultimissime, il difensorepotrebbe direuna nuova ipotesi a.Sarà un mercato dimolto intenso in casa Napoli, con probabilmente molte operazioni in uscita. Il club azzurro punta infatti a ridurre il numero degli “scontenti” in rosa per regalare a Conte nuove alternative all’altezza in grado di creare maggiore concorrenza con i calciatori più impiegati in rosa. Particolarmente coinvolto dai movimenti sarà il reparto difensivo, in cui tanti potrebbero essere gli addii.Sono sul piede di partenza infatti Spinazzola (per cui sarebbe già pronto Biraghi come sostituto) e Rafa Marin (su cui c’è il Como). Ma non solo: potrebbero esserci novità anche sul futuro diil Venezia: le ultimeSecondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sul difensore brasiliano del Napoli avrebbe preso informazioni il Venezia.