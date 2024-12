Anteprima24.it - Inseguiti dai Carabinieri provocano incidente: arrestate due persone a Giugliano

Tempo di lettura: 2 minutiAdella sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato 2di etnia rom che, dopo prolungato inseguimento, hanno terminato la corsa provocando un sinistro stradale con feriti.Andiamo per ordine. Poco prima era stata segnalata una Fiat punto senza targa anteriore con dellea bordo che tentavano di derubare all’interno delle auto parcheggiate nel centro commerciale Auchan.L’automobile – rintracciata dalla pattuglia mentre uno dei soggetti stava tentando un furto su un’automobile parcheggiata – alla vista dei militari ha tamponato frontalmente la gazzella ed è fuggita.L’inseguimento è durato diversi chilometri con i fuggitivi che correndo a zig zag tra le auto in transito ad elevata velocità lanciavano in corsa numerosi oggetti verso i, tra cui un estintore e una ruota di scorta.