Giochi da tavolo a Napoli | la magia delle tradizioni natalizie

, la sera di Natale non è solo un momento di raccoglimento e festa, ma anche un’occasione per riscoprire la gioia dello stare insieme, attorno a un, tra risate e sana competizione. Idasono protagonisti indiscussi della notte più magica dell’anno, quando amici e familiari si radunano dopo il cenone per condividere il calore.Idella tradizione: dalla tombola al sette e mezzoNon c’è Natale asenza la tombola, il gioco simbolofeste. Introdotta nel Settecento sotto il regno di Carlo III di Borbone, la tombola è un rito che unisce generazioni. Non serve molto: un tabellone, i numeri da 1 a 90, i cartellini da distribuire ai partecipanti e qualche spicciolo da utilizzare come posta. La, però, sta nei numeri: ogni cifra ha un significato associato alla smorfia napoletana, un’antica tradizione che dà vita a momenti di ilarità quando, ad esempio, il numero 48 diventa “o muorto che parla” o il 90 richiama la paura.