Gallarate tragico incidente sull’A8 | morto un 42enne e due feriti gravi

(Varese), 24 dicembre 2024 –, poco prima dell’una nella notte tra lunedì e martedì, sull’autostrada A8 all’altezza dello svincolo di, in provincia di Varese. Un uomo èe altri due sono rimasti gravemente. La vittima è un uomo di 42 anni, le altre persone coinvolte sono un 43enne e un 51enne che sono stati soccorsi in codice rosso e trasportati d’urgenza all’ospedale di Circolo di Varese. Sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Ancora da chiarire l’esatta dinamica e le cause dello schianto, avvenuto circa 40 minuti dopo la mezzanotte.