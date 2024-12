Ilgiorno.it - Dal Comune ad Atm 30 alloggi vicino ai depositi per i dipendenti

Nuove assegnazioni nell’ambito del progetto “Casa ai lavoratori”. Ildi Milano ha sottoscritto con Atm e la sua Fondazione l’accordo per 30popolari da ristrutturare e assegnare in affitto aidell’azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico milanese. L’accordo, che ha durata di 12 anni, prevede che Atm progetti e realizzi a proprie spese interventi di adeguamento edilizio e impiantistico, per rinnovare e allestire questi appartamenti, che si trovano nei Municipi 6, 7, 8 e 9, una parte dei quali in prossimità didei mezzi pubblici. Parte delle spese saranno poi rimborsate dal. Terminata la ristrutturazione, l’azienda metterà gli appartamenti a disposizione deiin possesso di specifici requisiti, tra cui Isee non superiore ai 26mila euro.