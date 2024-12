Liberoquotidiano.it - "Come un ma***ale". Il Volo e il concerto ad Agrigento su Canale 5, raffica di insulti

Leggi su Liberoquotidiano.it

Un "Natale ad" per Il, ma soprattutto tra mille polemiche e sfottò sui social. Pietro Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si esibiscono la sera della Vigilia di Natale nel suggestivo scenario siciliano in un live. registrato la scorsa estate, il 31 agosto. E questo dà il via a unadi commenti sui social prima ancora della messa in onda su5, alle 21. Già qualche mese fa in tanti avevano criticato la scelta di registrare così in anticipo l'evento, obbligando peraltro gli spettatori a vestirsi "adeguatamente", in versione invernale, nonostante la calura estiva. E oggi il tema torna di fortissima, esilarante attualità. "C'è chi guarderà ildi Natale de Ilregistrato ad agosto solo per trovare tra il pubblico chi sudaun maiale tirando madonne e chi mente", scrive un utente su X un po' scurrile.