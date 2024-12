Sport.quotidiano.net - Atalanta, l’idea di un attaccante per gennaio. Suggestione Chiesa, ipotesi Berardi

Bergamo, 24 dicembre 2024 – Unper la panchina, non un titolare, come primo rinforzo invernale dell’? Il club bergamasco come da abitudine è pronto ad anticipare il mercato, senza perdere preziose settimane. Nel 2021 Maehle arrivò il primo, un anno dopo Boga arrivò nella stessa data, come Isak Hien dodici mesi fa. All’attuale Dea non servono titolari ma eventualmente un paio di panchinari di esperienza e qualità. In mediana il 21enne Ibrahim Sulemana non ha ingranato, non trovando mai spazio, per cui non è da escludere un intervento alla ricerca di un profilo analogo, mentre davanti manca un quinto, in attesa del rientro di Gianluca Scamacca il cui percorso riabilitativo prosegue perfettamente, senza intoppi, rispettando la tabella di marcia fissata in sei mesi minimi.