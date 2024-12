Ilfattoquotidiano.it - Anche quest’anno c’è “Una poltrona per due” su Italia1 la sera della Vigilia di Natale: ecco perché si finisce sempre a rivedere questo film

Come ogniUnaper due. Questasu Italia 1 alle 21.45 c’è il classico “italiano” per le feste. E sarà probabilmente la ventesettesima volta che accade. Ildi John Landis del 1983 sembra quindi aver soppiantato nei gusti natalizi deidal “buon cuore” La vita è meravigliosa (1946) di Frank Capra. Guarda casoin cui si ribaltano le gerarchie sociali ed economiche, in cui si ragiona attorno ad una redistribuzione egualitaria dei redditi. Unaper due, come scrivemmo poche settimane fa quando uscì per tre giorni al cinema (9-10-11 dicembre) è una commedia così baldanzosa e vorticosa nel ritmo, così spudoratamente divertente nel rappresentare l’odiosità dei ricchi e la semplicità dei poveri, che non se ne fanno più da tempo.Guardandola dall’ottica italiana, Unaper due poteva essere un’idea, un plot, alla Risi o alla Monicelli.