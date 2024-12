Ilgiorno.it - Abibò, gioco e incontro per i più piccoli

Aperte le iscrizioni per frequentare il Centro prima infanziaa partire da gennaio. Si tratta di un servizio complementare agli asili nido comunali, rivolto a bambini da 12 a 36 mesi per offrire occasioni die dicon i coetanei. "Potranno essere accolti al massimo 18 bambini, dai 12 ai 36 mesi soli o accompagnati, con una frequenza giornaliera di non più di 4 ore, garantendo l’abilità di accesso senza distinzione di sesso, nazionalità, religione", spiegano gli organizzatori. Il servizio sarà aperto dal lunedì al venerdì con il seguente orario: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 a partire dal 7 gennaio 2025 fino al 31 luglio 2025. è previsto un periodo di chiusura nella settimana di Pasqua. Il servizio non prevede pranzo ma solo una merenda. I pannolini sono inclusi nel costo della retta di frequenza.