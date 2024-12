Pianetamilan.it - Zielinski: “2025 pieno di gol? Magari uno di questi nel derby col Milan”

Leggi su Pianetamilan.it

Piotr, centrocampista dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervista al Quotidiano Sportivo, parlando anche delle sue aspettative per il futuro e in particolare del tanto attesodi ritorno con il. Il giocatore ha espresso con entusiasmo le sue ambizioni per il, dichiarando: “Cosa mi aspetto nel? Vorrei vincere tanti trofei con l’Inter, mi auguro un anno ricco di soddisfazioni, gloria e. Uno dineldi ritorno. Però se arriva già in Supercoppa sono felice lo stesso”ha aggiunto che, se dovesse riuscire a segnare nel, sarebbe particolarmente felice, ma ha anche sottolineato che il traguardo di conquistare un trofeo già in Supercoppa sarebbe altrettanto gratificante. La sua dichiarazione riflette la grande motivazione e la voglia di vincere che lo animano, con l’obiettivo di rendere ilun anno memorabile per lui e per l’Inter.