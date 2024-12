Sport.quotidiano.net - Volley serie B. Ambra ko, ma a testa alta con la capolista

Immensa prestazione dell’Cavallini Pontedera che sfida a viso aperto laFantini Folceri di Cremona. Alla fine le avversarie vincono 3-1 ma dopo aver riconosciuto la grande prova delle pontederesi che solo per un soffio non portano la gara al quinto set dove potevano dividere la posta in palio. Un vero peccato per il team di Alessandro Bigicchi che da prova di quanto stia crescendo, ma a livello di classifica non arriva nessun punto in questa ultima gara del 2024 durata quasi 2 ore e trenta minuti davanti alla sempre presente tifoseria biancoblù. L’parte tallonando la(4-6), poi firma il pareggio e nelle azioni successive le passa al comando 17-16, 20-19. Si lotta punto a punto (22-22), poi allungo del team lombardo che si aggiudica il set 23-25. Tanto equilibrio anche nella frazione successiva (7-7, 12-12) con attacchi, grandi difese e muti da ambo le parti.