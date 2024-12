Iltempo.it - Un giorno al Giubileo, alzata l'allerta: rafforzati i controlli alle stazioni

Leggi su Iltempo.it

Dopo l'attacco a Magdeburgo c'è grande attenzione, ma nessun allarmismo. É il messaggio che arriva dal Governo alla vigilia dell'apertura della Porta Santa che da ufficialmente inizio al. L'attentato in Germania, però, ha reso il clima più teso. «Dopo Magdeburgo e in vista del grande appuntamento del, abbiamo alzato in maniera importante la soglia del livello di attenzione soprattutto nelle grandi città, ma anche nel resto del Paese: c'è una situazione di, ma non di allarme né di allarmismo. Confidiamo sulla capacità della nostra intelligence e dei servizi di prevenzione, sulla professionalità delle nostre Forze dell'Ordine», ha detto Nicola Molteni, sottosegretario all'Interno, intervenendo ai microfoni di TgCom24. E ieri è partito il controllo del territorio in due grandiferroviarie: Roma Termini e Milano Centrale nell'ambito dell'operazionesicure.