Ilfattoquotidiano.it - Tra Natale e Capodanno si ingrassa di 3 chili? “Bevete aceto di mele durante i pasti, abbondate con frutta e verdura”: i consigli del nutrizionista per prepararsi alle abbuffate delle Feste

Ledisi avvicinano e, come già segnalato dall’Istat, nelle prossime settimane l’italiano medio tenderà are di 3! In particolare, il 32% teme lenatalizie e le vive con agitazione, il 35% dopo gli stravizi avverte un certo senso di colpa, mentre il 29% si preoccupa di come potrà affrontare le maratone gastronomiche. Dunque, l’unica soluzione sarebbe evitare pranzi luculliani e così anche i sensi di colpa non prenderebbero il sopravvento. Ma siccome lenon sono tali se non ci si concede più di un extra a tavola, proviamo a capire come uscirne più contenti. E anche un po’ più sani.Preparatevi oraMa che regole pratiche attuare per arrivare pronti alla tavola riccamente imbandita?“Si può cominciare a ridurre – già da ora -, il consumo di carboidrati raffinati ad alto indice glicemico come pane, pasta, dolci e, ovviamente, zuccheri semplici, comprese le bibite gassate – spiega al FattoQuotidiano.