Lanazione.it - Sestese forza quattro. Grassina e Signa al top

Girone A-Cuoiopelli 4-0. È tornata subito a rullare la squadra di Pollini che chiude l’anno rifilando un poker alla Cuoiopelli grazie a Berti, Pisaneschi, Manganiello e nel finale Ermini. Girone B-Castiglionese 1-0. Dopo l’ultimo scivolone casalingo, stavolta ildi Cellini è stato perfetto con una gara discreta a centrocampo e nel reparto difensivo, che non ha consentito quasi mai alla capolista di avvicinarsi a Bartoli. Il gol dei tre punti è del bomber Betti. Affrico-Baldaccio Bruni 2-1. È stata la vittoria del cuore che l’Affrico fin dalle prime battute ha mostrato di volerla fare propria. Dopo il vantaggio di Papini, al 92’ Bonavita rimetteva tutto in discussione. La ripartenza fulminea della squadra di Villagatti veniva premiata con il gol vincente di Russo (94’) che consente all’Affrico di trascorrere un Natale in armonia.