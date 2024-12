Lanazione.it - Sconfitta e fischi contro Tortona. L’andamento è da retrocessione

Estra 89 Bertram 93 ESTRA : Christon 11, Forrest 24, Rowan 13, Kemp 12, Silins 8; Della Rosa 5, Anumba, Pachall 16, Pinelli ne, Chiti ne, Saccaggi ne, Benetti ne. All. Markovski. BERTRAM: Kuhse 15, Vital 21, Strautins 16, Severini 6, Kamagate 14; Zerini 4, Baldasso 13, Biligha 4, Candi, Denegri, Weems, Josovic ne. All. De Raffaele. Arbitri: Attard, Bogiorni, Lucotti. Parziali: 24-28, 45-51, 70-74. Quella fra Estra eè stata una partita giocata in un clima surreale. PalaCarrara senza la presenza della Baraonda Biancorossa (protagonista fuori uno striscioneil direttore generale Saracca), tensione palpabile che a fine partita è esplosa neial presidente Ron Rowan. È arrivata così, in questo clima, la sestaconsecutiva per una Pistoia sempre più in crisi di risultati e di identità.