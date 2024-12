Lapresse.it - Romania, presidente incarica pro-Ue Ciolacu di formare nuovo governo

IldellaKlaus Iohannis ha nominato il premier in carica Marcelalla guida di undi coalizione pro-europeo, nella speranza di porre fine alla prolungata crisi politica nel Paese in seguito all’annullamento delle elezioni presidenziali da parte della Corte Costituzionale., il cui partito è risultato in testa ai sondaggi nelle elezioni parlamentari dell’1 dicembre, è premier dal giugno dello scorso anno. La scelta diè vista come una spinta tattica per escludere i nazionalisti di estrema destra che hanno guadagnato molto terreno in parlamento, rivelando un diffuso sentimento anti-establishment. La nomina deldovrà essere approvata dai legislatori.: “Non sarà un mandato facile per il futuro”“Non sarà un mandato facile per il futuro”, ha affermatoin un comunicato, “siamo consapevoli di essere nel mezzo di una profonda crisi politica.