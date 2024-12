Lanazione.it - Pisa promossa per le feste. Crescono gli arrivi a Natale: "Gli eventi sono valore aggiunto"

Sembra che questosorrida agli albergatorini, Federlalberghi ha infatti rilasciato i dati riguardanti le prenotazioni negli alberghi della città che si prospettano in linea con gli anni passati, se non addirittura migliori. "Ilnon è mai stato un periodo di grandi afflussi, ma c’è comunque una discreta attività, e quest’anno sembra esserci un leggero miglioramenti" commenta il presidente di Federalberghi ConfcommercioAndrea Romanelli. "di qualità come il concerto di Elio e le Storie Tese in programma per la notte di San Silvestroun" afferma Romanelli. I dati parlano piuttosto chiaro. "Le percentuali delle prenotazioni oscillano tra il 60 e il 70% per il periodo natalizio, mentre per Capodanno si prevede il tutto esaurito", sottolinea Romanelli.