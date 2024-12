Ilnapolista.it - Neres, sarà dura riportarlo in panchina. Con lui il Napoli ha segnato 5 reti in due partite (Corsport)

Leggi su Ilnapolista.it

in. Con lui ilhain duesi è guadagnato sul campo i galloni di titolare. Due prestazioni maiuscole e determinanti, prima a Udine e poi a Genova. A Udine ha provocato l’autogol dell’1-2, contro il Genoa ha prima servito il delizioso assist ad Anguissa per l’1-0 e poi ha conquistato la punizione da cui è nato il raddoppio di Rrahmani.è un calciatore di altissimo livello, che mette in pratica il desiderio di Conte: rendere pericolosa l’azione offensiva del.Ora Kvaratskhelia è tornato, anche se a Marassi ha giocato con una vistosa fasciatura al ginocchio, maescludere il brasiliano dalla formazione titolare che il 29 dicembre (ore 15) dovrà affrontare il Venezia.Conin campo, ilè tornato a segnareEcco cosa scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:A volte sembra che anchefaccia un po’ storia a sé: certi cambi di marcia e certi colpi non sono soltanto delizie per gli appassionati, sono fonte di punti.