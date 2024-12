L’hanno accoltellata… Simona Branchetti choc l’appello disperato gela gli italiani

Leggi su Caffeinamagazine.it

sta attraversando un periodo di grande dolore, come raccontato dalla stessa conduttrice di Canale 5 in un commovente post sui social. “Mai avrei immaginato di dovervi raccontare una storia così, ma permettetemi di farlo perché mi tocca il cuore”, scrive, che poi narra la vicenda di Martina Voce, figlia della sua cara amica Beatrice, accoltellata in queste ore a Oslo, dive abitava e lavorava in un fast food. La ragazza ha 21 anni e “ora la sua vita passa attraverso quel respiratore a cui è attaccata dopo che un uomo ha tentato di reciderle la carotide”. “Martina è stata accoltellata, ridotta in fin di vita dall’ex che non si rassegnava alla fine della loro relazione. Venerdì è entrato nel fast food dove lavorava ad Oslo e ha tentato di ammazzarla”., unappello: “Hanno accoltellato la figlia della mia migliore amica”“È salva per un soffio, grazie all’intervento di un amico che si è ferito per riuscire a bloccare la furia cieca di questo ragazzo che si stava accanendo su di lei e dei sanitari norvegesi intervenuti con una tempestività incredibile”, ha scritto la giornalista.