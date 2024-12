Butac.it - Leggenda urbana: non mangiamo 8 ragni nel sonno

Leggi su Butac.it

Pensiamo che sia una buona idea quella di passare queste vacanze invernali in maniera un po’ più rilassata, dedicandoci ad articoli più leggeri del solito. Quindi inauguriamo oggi una serie di brevi fact-checking su alcune note leggende urbane.Partiamo con una che potremmo quasi definire gastronomica, lache narra che nel corso di ogni anno della nostra vita mangeremmo ottonel.L’origineQuestaha un’origine decisamente curiosa, che è poi la ragione per cui l’abbiamo scelta. Lanarra che negli anni Novanta del secolo scorso una giornalista americana, Lisa Birgit Holst, scrivesse un articolo che aveva lo scopo di dimostrare quanto fosse facile far circolare informazioni false. Per rendere il più possibile evidente il punto si inventò una serie di “fatti assurdi” con cui condire il suo articolo, tra cui appunto la storia dei