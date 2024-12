Ilrestodelcarlino.it - Le sfide dell’immigrazione. Permessi di soggiorno, è boom. Richieste aumentate del 50%

Oltre 16mila pratiche immigratorie lavorate, cioè quasi il 50% in più rispetto all’anno scorso. È un ‘superlavoro’ quello a cui sono stati sottoposti negli ultimi undici mesi gli uffici della questura che hanno sede in via Beretta e si occupano di acquisizione e produzione didiper cittadini stranieri. Un tema a cui la questura è molto attenta e sul quale ha investito molto in termini di risorse e personale. Per capire meglio la portata del lavoro svolto bisogna affidarsi ai numeri. Il dato più recente per il 2024, aggiornato alla fine di novembre, parla di 16.478 acquisizioni di pratiche immigratorie (si parla di atti autorizzatori, non espulsivi che invece vengono trattati in questura). Entrando nel dettaglio abbiamo 3.090 aggiornamenti di permesso di, 23 duplicati, 3.