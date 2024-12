Movieplayer.it - La PR di Justin Baldoni: "Nessuna campagna di diffamazione contro Blake Lively, bastava internet"

Un membro del team che si è occupato dell'immagine didurante la promozione di It Ends With Us sostiene che non sia stato necessario intervenire in nessun modo. Jennifer Abel, nel team che si è occupato dell'immagine di, ha negato pubblicamente che sia stata effettuata unadiffamatoria ai danni di. In un post condiviso sui social, si è sostenuto che non sia stato necessario fare nulla di eccessivo per 'proteggere il proprio cliente'. I commenti della PR che lavora perL'esperta PR ha scritto online: "Ciò che i messaggi selezionati non includono, anche se non è sorprendente poiché non si adatta alla narrazione, è che non è stata implicita alcuna "", non è mai stata facilitata alcuna copertura da parte della .