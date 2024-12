Inter ci pensano Carlos Augusto e Thuram | i nerazzurri battono 2-0 il Como e rispondono ad Atalanta e Napoli

Leggi su Sportface.it

L’risponde ad, prendendosi tre punti fondamentali nel posticipo che chiude il 17° turno di Serie A 2024/2025. Al Meazza non è una serata facile per gli uomini di Simone Inzaghi, che riescono però a sconfiggere ilper 2-0 grazie alle reti die Marcus, ottenendo così l’undicesima affermazione in questo campionato. L’sale a 37 punti, a -1 dalla squadra di Conte e a -3 da quella di Gasperini, ma con una partita da recuperare. Dopo tre risultati utili consecutivi si ferma la striscia positiva della compagine allenata da Fabregas, che resta a quota 15 in sedicesima piazza.LA CRONACA DIche deve fare i conti con l’emergenza in difesa e si presenta con il trio composto da Bisseck, Bastoni e. Una prima fase di partita abbastanza di studio, con le due squadre che faticano a creare vere e proprie occasioni da gol.