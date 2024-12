Ilgiorno.it - Insulti e pugni in strada perché gay: "Io, per mano al mio compagno preso di mira da cinque uomini"

"Ero pieno di rabbia. “Fatevi i c. vostri“ ho urlato. Alle vittime di omofobia dico: siate forti e rimanete voi stesse,queste persone non vinceranno mai. E denunciate sempre". Ivano Cipollaro è stato insultato e colpito con un pugno da sconosciuti, sabato sera,camminava pernellacon il suo. Un’aggressione omofoba che gli ha causato un trauma cranico e sbalzi di pressione. "Segni non visibili. Ma il fatto è gravissimo e ho passato la notte in pronto soccorso. Non è accettabile questa violenza, siamo lontani dal mondo civile che desideriamo". Cipollaro, milanese di 45 anni, è infermiere all’ospedale San Carlo. Sabato sera ha finito il turno alle 21 e poi è andato a cena in un ristorante di sushi in piazza Miani, zona Barona. Quando è scattata l’aggressione? "Dopo cena.