Ilrestodelcarlino.it - Il social diventa un incubo, gli hackerano il profilo: “Il mio alias per una truffa”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fabriano (Ancona), 23 dicembre 2024 – Tutto è iniziato con una notifica sospetta, a maggio. Una richiesta di autoidentificazione per l’accesso al proprioFacebook. Si è avviata così la trafila di tentativi falliti di hackeraggio deldi un 34enne, originario di Fabriano, culminati quando ignoti pirati della Rete sono riusciti a forzare l’accesso all’della vittima ed entrare in possesso dell’account. Unper il 34enne andato avanti per quasi un mese da dopo che, il 10 maggio, non era più riuscito ad accedere all’account. L’uomo aveva allora avviato un lungo iter per cercare di rientrare in possesso del propriodigitale, incontrando non poche difficoltà col fatto che gli hacker erano riusciti anche a dirottare gli invii dei codici segreti da parte di Meta ai propri dispositivi: impedendo il recupero delle credenziali.