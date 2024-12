Lanazione.it - Il reparto volo della polizia chiama e “Regalami un sorriso” risponde

Firenze, 23 dicembre 2024 – Con tempestività e dedizione, le nuove piastre per il defibrillatore sono state consegnate aldi Stato di Firenze. Questi componenti fondamentali, giunti alla naturale scadenza, sono stati sostituiti grazie all’intervento diun, il sodalizio che da anni si distingue per il suo impegno nel sociale. Il defibrillatore, donato in passato dalla stessa associazione, aveva bisogno di questa manutenzione per continuare a garantire la sua efficacia. Un gesto semplice, ma essenziale, che sottolinea l’importanzacura ecostante attenzione verso le macchine salvavita. Le piastre per il defibrillatore alfiorentina Ed è proprio grazie a strumenti come questi che “un” può vantare un risultato straordinario: ben 11 persone hanno potuto riabbracciare i loro cari grazie ai defibrillatori donati e al cuore grande dei podisti che sostengono l’iniziativa.