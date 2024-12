Digital-news.it - Guida TV Sky e NOW 22 - 28 Dicembre: Wonka, Come Far Litigare Mamma e Papà, Leggende del Tennis

TV SKY / NOW 22 - 282024Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!Domenica 22alle 21:15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, debutta "The Holdovers – Lezioni di Vita", un film agrodolce diretto da Alexander Payne che segna la sua nuova collaborazione con Paul Giamatti, già vincitore del Golden Globe 2024. Ambientato negli anni ’70, racconta la storia del severo professore Paul Hunham e del brillante ma problematico studente Angus Tully, che trascorrono le vacanze natalizie insieme sotto la supervisione di Mary Lamb, una cuoca segnata da una tragica perdita.