Ilgiorno.it - Gigafactory dell’idrogeno verde alle porte di Milano: il Governo stanzia altri 31 milioni, attesi duemila posti di lavoro

Leggi su Ilgiorno.it

Cernusco sul Naviglio () - “Impresa di interesse nazionale”, De Nora incassa31per portare a termine laa Cernusco, con Snam. E c’è anche la proroga del cantiere: l’apertura slitta di un anno, a fine 2026. Il futuro in città prende forma sulle ceneri dell’ex Rapisarda, la vecchia fabbrica di tubi chiusa nel 2009 con un centinaio di lavoratori lasciati a casa. Il nuovo polo green, invece,rà in dote 200 assunzioni, più l’indotto, la stima è che si arrivi a 10 volte tanto,nuovicomplessivi nell’area. Il Ministero delle imprese ha destinato un nuovo contributo al progetto, denaro che si aggiungeagevolazioni già concesse a luglio 2023, che segnalano l’importanza del piano anche per il. L’impianto sarà uno dei poli strategici della riconversione ecologica nel settore dell’energia e l’idrogeno è uno degli elementi su cui poggia la strategia italiana.