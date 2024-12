Frattesi | Un onore indossare questa maglia

Leggi su Ilnerazzurro.it

. L’Inter torna in campo prima delle festività natalizie ed ospiterà il Como a San Siro: una possibilità per scartare un pacco-regalo con dentro i tre punti. In vista della sfida di stasera, a parlare da protagonista al Matchday Programme è Davide. Ecco cosa ha detto il centrocampista.: “Stagione bellissima, il gol nel derby è stato fantastico”Centrocampista esplosivo e con i tempi di inserimento di un attaccante puro, che hanno regalato all’Inter tante gioie: Davidetorna a parlare della sua avventura interista iniziata col botto la scorsa stagione.Al Matchday Programme di Inter-Como, il centrocampista italiano esordisce così: “L’anno scorso è stato duro ma bellissimo, siamo migliorati molto.è uned una responsabilità verso i tantissimi tifosi che ci incitano ogni partita“.