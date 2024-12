Anteprima24.it - Festività natalizie, scattano i divieti di circolazione: le zone interessate

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comune di Avellino ha emanato un’ordinanza per regolamentare laveicolare durante le, al fine di garantire la sicurezza e fluidità del traffico. Il provvedimento, firmato dal dirigente del Comando di Polizia Municipale Domenico Sullo, prevede il divieto diin alcunedel centro cittadino nei giorni del 24 e 31 dicembre, dalle 12:30 alle 19:00.Le areedal divieto includono: Via Matteotti Via Scandone, nel tratto tra l’intersezione con Via Cannaviello e quella con Via ZoccolariPiazza de Marsico, nel tratto tra l’intersezione con Via Preziosi e quella con Via TestaTuttavia, il divieto non si applica ai residenti e alle persone autorizzate. L’ordinanza prevede anche l’installazione di segnaletica stradale per informare adeguatamente gli automobilisti riguardo aie alle deviazioni.