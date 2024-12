Tuttivip.it - “È vero, deve uscire”. Grande Fratello, è Signorini a confermare la notizia sulla discussa concorrente

Il 20 dicembre è iniziata ufficialmente la quarta edizione delVip albanese, e subito è arrivato un annuncio che ha catturato l’attenzione del pubblico: “Il nostro obiettivo è fare degli scambi di concorrenti di questa edizione del Big Brother Vip albanese con deidell’edizione che è attualmente in onda delitaliano”.“È qualcosa che avverrà nel corso del programma, ed è una cosa della quale siamo molto entusiasti, e spero che sia uno scambio davfruttuoso anche per voi”. Questo scambio promette di aggiungere una dimensione internazionale al reality, seguendo quanto già avvenuto con ilitaliano e la versione spagnola, il Gran Hermano.Nel corso di uno speciale televisivo dedicato all’inizio del Big Brother Vip albanese, il conduttore italiano Alfonsosi è collegato con l’Albania perla collaborazione: “Le notizie che avete letto in questi giorni sono vere.