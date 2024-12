Ilrestodelcarlino.it - Daniela Ruggi un bersaglio facile: non è mai stata veramente protetta

Resta ancora avvolta nel giallo la scomparsa di. Ma chi è e cosa rappresentava la sua figura? Dal punto di vista vittimologico, cioè di quel ramo della criminologia che studia le possibilità che una persona possa essere vittima di un reato,è una vittima ad alto rischio. Una donna fragile, invisibile agli occhi di molti, ma forse fin troppo visibile per chi cercava un. La vittimologia insegna che le vittime non sono mai casuali.camminava spesso sola, al telefono, vestita in modo appariscente. Non aveva una rete di supporto, viveva ai margini di una società che probabilmente non ha mai voluto conoscerla davvero. È un rischio sottile, quello di una vita senza difese. Dicono in paese chedava fiducia a tutti, forse per paura di non riceverne mai abbastanza in cambio.