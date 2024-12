Liberoquotidiano.it - "Come razza umana, abbiamo fallito": dopo la scena muta da Fazio, lo sfregio di Richard Gere a Salvini

Non ha parlato direttamente di Open Arms e Matteoa Che tempo che fa sul Nove, maha rimediato molto velocemente con una intervista a La Stampa. A fronte di una intervista molto più leggera e abbottonata da Fabio, dunque, ecco quella molto più barricadera al giornale torinese, sul quale l'attore americano ha ricordato la sua esperienza a bordo della nave della ong spagnola. "Quando sali su un'imbarcazionequella, cosa che ho fatto in quell'occasione e poi anche in altre, vedi le stesse cose che, in questi anni,visto in tanti luoghi del pianeta, India, Honduras, Bangladesh, Africa e anche in America. Gente che cerca una casa, un posto dove vivere, un riparo. In un certo senso siamo tutti rifugiati e, anche se non conosco i dettagli di questo caso giudiziario, penso che, se non riusciamo a specchiarci nelle sofferenze dei nostri fratelli, vuol dire che,".