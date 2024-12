Terzotemponapoli.com - Capozucca: “Il Venezia è una squadra che gioca bene”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Stefano, ex direttore sportivo, fra le tante, di Genoa e Cagliari. Di seguito le sue dichiarazioni.su Ismajli dell’Empoli?“Sicuramente è un buontore, però io non mi permetto di dare suggerimenti. Il Napoli ha dirigenti bravi e competenti, e Antonio Conte è un allenatore di grande esperienza. Insieme sapranno scegliere il meglio, questo è fuori discussione. Il Napoli non ha certo bisogno dei miei consigli”.su cos’è successo nel secondo tempo di Genoa Napoli“Penso che il Napoli, dopo il primo tempo, mentalmente abbia creduto di avere già archiviato la partita, e questo è stato un errore. Quando unamentalmente esce dalla partita, è difficile rientrarci.