Ilgiorno.it - Cade dalla moto e sbatte contro un palo: gravissimo un uomo di 30 anni

Leggi su Ilgiorno.it

Minano, 23 dicembre 2024 – Ancora un grave incidente stradale a Milano: undi 30è in condizioni molto critiche all'ospedale Niguarda di Milano dopo essersi s chiantatoundella luceo alle 2 della notte scorsa . L’incidente è avvenuto in via D'Annunzio, non distanteDarsena dei Navigli. L'ha perso illlo della sua Bmw e ha finito la sua corsaun ostacolo, riportando ferite molto gravi. Sul posto, oltre agli operatori del 118, anche gli agenti della Polizia locale che dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente. Secondo i primi accertamenti ilciclista viaggiava in direzione piazza 24 maggio, ed è caduto all'altezza del civico numero 25, subito dopo una curva. L'poi sarebbe finito primail cordolo del marciapiedi e poiundella luce.