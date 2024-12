Bce Lagarde | molto vicini a raggiungimento obiettivo inflazione

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 23 dic. (askanews) – La zona euro si sta avvicinando “” aldell’dia medio termine della banca centrale. Lo ha dichiarato, in un’intervista pubblicata dal Financial Times, la presidente della Bce Christine. “Ci stiamo avvicinandoa quella fase in cui potremo dichiarare di aver portato l’in modo sostenibile al nostrodi medio termine del 2%”, ha detto, esortando comunque a continuare a vigilare sull’dei servizi. “L’ultima lettura dell’che abbiamo è del 2,2%, quella dei servizi è ancora al 3,9% e non si sta muovendo. Si aggira intorno al 4%. Ora è in leggero calo”. Parlando, infine, della minaccia dazi del futuro presidente degli Stati Uniti Donald Trump, laha osservato: “le ritorsioni sono un approccio sbagliato, perché penso che le restrizioni commerciali complessive seguite da ritorsioni e questo modo conflittuale di affrontare il commercio sia negativo per l’economia globale in generale”.