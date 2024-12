Lanazione.it - Aumentano poveri, disagi e necessità: dati choc dalla Caritas di Terni, Narni e Amelia

, 23 dicembre 2024 – Numerisu povertà eo in città. Nel 2024 le persone che si sono rivolte allasono state 6.287, ben 1.273 in più rispetto al 2023. Gli interventi effettuati nel 2024 risultano incrementati del 37% rispetto a quelli del 2023. “Irilevano un calo dell'area lavoro e di richieste di indumenti e igiene personale, ma c'è un incremento del 167% nell'area sanità, sia per acquisto di medicinali che pagamento di visite mediche e del 60% di prodotti alimentari” è in sintesi l’amaro bilancio di fine anno delladiocesana. Sono anche aumentati dell'80% gli interventi per affitti e del 34% quelli per il pagamento di bollette. Altro aspetto allarmante: cresce ilo psicologico e psichiatrico tra gli assistiti: dal 2022 al 2023 il numero di persone affette da depressione o malattie mentali è aumentato del 15,2%.