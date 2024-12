Anteprima24.it - Alessandro Nunziante, perfettamente riuscito l’intervento al menisco: i tempi di recupero

Tempo di lettura: < 1 minutoE’chirurgico al quale si è sottoposto oggi a Roma il portiere. Il classe 2007 si era infortunato aldel ginocchio destro venerdì scorso durante il primo tempo di Cavese-Benevento, match che ha visto in campo Manfredini nella ripresa. Questa la nota della società giallorossa: “Il Benevento Calcio comunica che, in data odierna, il portiere giallorossoè stato sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia selettiva artroscopica per la lesione delmediale del ginocchio destro riportata durante l’incontro di calcio Cavese-Benevento. Idistimati sono di circa un mese”. Se la tabella di marcia sarà rispettata,dovrebbe saltare le sfide contro Catania, Potenza e Team Altamura con il possibile rientro tra i pali in occasione della trasferta di Foggia del 26 gennaio.